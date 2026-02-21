Efter åtta raka segrar i La Liga tog vinstsviten slut för Real Madrid

Osasuna-seger med 2–1 mot Real Madrid

Raul Garcia avgjorde för Osasuna

Vinicius Junior målskytt för Real Madrid

Matchen mellan hemmalaget Osasuna och gästande Real Madrid slutade 2–1 (1–0). Det var första förlusten sedan den 7 december för Real Madrid. Därmed tog Real Madrids svit med åtta raka segrar i La Liga slut på lördagen.

Raul Garcia slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Osasuna–Real Madrid – mål för mål

Ante Budimir gav Osasuna ledningen i 38:e minuten på straff.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Vinicius Junior kvitterade för Real Madrid framspelad av Federico Valverde. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Raul Garcia slog till och gjorde 2–1 för Osasuna.

När lagen möttes senast vann Real Madrid med 1–0.

I nästa omgång har Osasuna Valencia borta på Estadio Mestalla, söndag 1 mars 16.15. Real Madrid spelar hemma mot Getafe måndag 2 mars 21.00.

Osasuna–Real Madrid 2–1 (1–0)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 1–0 (38) Ante Budimir, 1–1 (73) Vinicius Junior (Federico Valverde), 2–1 (90) Raul Garcia.

Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Aimar Oroz. Real Madrid: Vinicius Junior, David Alaba, Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 3-2-0

Real Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Osasuna: Valencia, borta, 1 mars 16.15

Real Madrid: Getafe, hemma, 2 mars 21.00