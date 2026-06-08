Klart: Pérez omvald som Real Madrids ordförande

Florentino Pérez får fortsatt förtroende att leda Real Madrid.

Efter klubbens första ordförandeval på 20 år valdes 79-åringen om för en ny fyraårsperiod.

I samband med valsegern välkomnade han Jose Mourinho välkommen tillbaka – men än har ingen officiell presentation kommit.

Foto: Bildbyrån

Florentino Pérez blir kvar som ordförande i Real Madrid till 2030.

Under helgen genomförde klubben ett historiskt val där medlemmarna för första gången på två decennier kunde välja mellan två kandidater. Pérez ställdes mot utmanaren Enrique Riquelme, men när rösterna räknats stod det klart att den sittande ordföranden hade säkrat en tydlig seger.

Enligt spanska medier deltog över 25 000 medlemmar i omröstningen. Pérez uppges ha fått omkring två tredjedelar av rösterna.

– En vacker dag för mig och alla madridistas. Som ordförande är jag stolt över er alla. Vi kommer fortsätta vara stolta över Bernabéu (arenan), ett av de bästa lagen i världen och vi är stolta över att välkomna tillbaka en av världens bästa tränare, en riktig Madridista… José Mourinho, säger Pérez enligt Marca.

Den portugisiske tränaren, som tidigare ledde klubben mellan 2010 och 2013, har kopplats samman med en återkomst till Santiago Bernabéu. Pérez har haft Moutinho som ett av sina vallöften.



Trots uttalandet om att Mourinho verkar vara klar för en återkomst har en presentation ännu inte blivit officiell i Real Madrids kanaler.

