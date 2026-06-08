Paffa kring Taha Ali – kallar honom ”Sveriges superstar”

Svenska landslaget gör under måndagen sin andra träning i Dallas inför VM-premiären om en vecka.

Vem är Sveriges superstjärna på nordamerikansk mark?

Frågar man grekisk media är det Taha Ali.

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”Sveriges superstar”. Så kallas Taha Ali efter uppvisningen i torsdags när han på egen hand låg bakom Sveriges vändning mot Grekland.

Visserligen kvitterade grekerna till 2-2 i matchens sista spark, men när Sverige nu landat i Dallas för att ladda upp inför VM-premiären mot Tunisien om en vecka råder det inga tvivel om vem som är den mest hajpade svensken i Grekland. I alla fall enligt tidningen IN som i sin artikel är smått paffa kring Ali. Inte bara med trollkonsterna på planen utan också hur han tog sig för tid för media i den mixade zonen efter matchen mot Grekland.

”Vet ni hur länge Ali pratade i mixade zonen? Åtminstone 25 minuter! Från journalist till journalist! Oavbrutet! Han stal showen där också”, skriver tidningen imponerat.

Det här är inte enda gången Alis insats fått uppståndelse i Grekland. FotbollDirekt kunde kort efter genrepet notera att någon gjort en fräckis på Wikipedia och ändrat MFF-stjärnans klubbadress till grekiska storklubben Panathinaikos – något som sedermera rättades till igen.