Efter förlustsviten: Seger igen för Arouca – 1–0 mot Alverca

Arouca segrade – 1–0 mot Alverca

Hyun-Ju Lee matchvinnare för Arouca

Aroucas tredje seger

Fem förluster i rad i Primeira Liga herr fick räcka. Hemma mot Alverca bröts den tuffa sviten för Arouca. Det blev 1–0 (0–0) i matchen på söndagen.

Hyun-Ju Lee blev matchhjälte efter 59 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Arouca–Alverca – mål för mål

Arouca har en seger och fyra förluster och 5–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alverca har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Arouca nu ligger på 15:e plats i tabellen. Alverca är på nionde plats. Alverca var på 14:e plats i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts på nytt den 25 april.

Nästa motstånd för Arouca är Santa Clara. Lagen möts söndag 21 december 21.30 på Estádio de São Miguel.

Arouca–Alverca 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (59) Hyun-Ju Lee.

Varningar, Arouca: Tiago Esgaio.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-0-4

Alverca: 2-1-2

Nästa match:

Arouca: Santa Clara, borta, 21 december 21.30