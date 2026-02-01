Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Auxerre
Matchen mellan Toulouse och Auxerre på Stadium Municipal slutade 0–0. Ett skönt trendbrott för Auxerre, även om det inte blev seger. Laget hade före söndagens bortamatch fyra förluster i rad i Ligue 1 herr.
Toulouse–Auxerre – mål för mål
Toulouse har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Auxerre har en oavgjord och fyra förluster och 3–8 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Auxerre med 1–0.
Nästa motstånd för Toulouse är Angers. Auxerre tar sig an Paris FC hemma. Båda matcherna spelas söndag 8 februari 17.15.
Toulouse–Auxerre 0–0
Ligue 1 herr, Stadium Municipal
Varningar, Toulouse: Cristian Casseres Jr. Auxerre: Lassine Sinayoko, Danny Namaso.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Toulouse: 3-1-1
Auxerre: 0-1-4
Nästa match:
Toulouse: Angers SCO, borta, 8 februari 17.15
Auxerre: Paris FC, hemma, 8 februari 17.15
