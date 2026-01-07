Efter tunga perioden: Ny seger för Newcastle

Newcastle vann med 4–3 mot Leeds

Newcastle avgjorde i 90:e minuten.

Newcastles Harvey Barnes tvåmålsskytt

Newcastle spelar riktigt bra i Premier League efter en tidigare tuff period. När laget mötte Leeds på hemmaplan på St James’ Park på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–3 (1–2).

Harvey Barnes blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål på tilläggstid.

Leeds hade en fin rad med sju raka matcher utan förlust inför onsdagens match.

Harvey Barnes med två mål för Newcastle

Brenden Aaronson gjorde 1–0 till Leeds i 32:a minuten på passning från Dominic Calvert-Lewin.

Newcastle kvitterade till 1–1 i 36:e minuten när Harvey Barnes slog till efter förarbete från Nick Woltemade.

Dominic Calvert-Lewin stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff.

I 54:e minuten slog Joelinton till på pass av Bruno Guimaraes och kvitterade för Newcastle.

Brenden Aaronson, återigen, gav Leeds ledningen efter pass från Ilia Gruev i 79:e minuten.

Leeds såg länge ut att gå mot seger. Kvitteringen kom på tilläggstid när Bruno Guimaraes slog till och gjorde mål på straff för Newcastle.

Det matchavgörande målet för Newcastle kom direkt därefter när Harvey Barnes på stopptid på nytt gjorde mål. Barnes fullbordade därmed lagets vändning.

I tabellen innebär det här att Newcastle nu ligger på sjätte plats i tabellen. Leeds är på 16:e plats. Ett fint lyft för Newcastle som låg på 14:e plats så sent som den 3 januari.

Söndag 18 januari 15.00 spelar Newcastle borta mot Wolverhampton. Leeds möter Fulham hemma på Elland Road lördag 17 januari 16.00.

Newcastle–Leeds 4–3 (1–2)

Premier League, St James’ Park

Mål: 0–1 (32) Brenden Aaronson (Dominic Calvert-Lewin), 1–1 (36) Harvey Barnes (Nick Woltemade), 1–2 (45) Dominic Calvert-Lewin, 2–2 (54) Joelinton (Bruno Guimaraes), 2–3 (79) Brenden Aaronson (Ilia Gruev), 3–3 (90) Bruno Guimaraes, 4–3 (90) Harvey Barnes.

Varningar, Newcastle: Joelinton, Anthony Gordon, Malick Thiaw. Leeds: Ethan Ampadu, Dominic Calvert-Lewin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 3-1-1

Leeds: 1-3-1

Nästa match:

Newcastle: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 18 januari 15.00

Leeds: Fulham FC, hemma, 17 januari 16.00