Sparta Prag vann med 3–0 mot Aberdeen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Sparta Prag vann med 3–0 mot Aberdeen
- John Mercado avgjorde för Sparta Prag
- Tredje raka segern för Sparta Prag
Sparta Prag tog ledningen mot Aberdeen på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Conference League herr på torsdagen slutade 3–0.
Sparta Prag–Aberdeen – mål för mål
Sparta Prag gjorde första målet när John Mercado nätade efter förarbete av Pavel Kaderabek redan i 16:e minuten.
Sparta Prag ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel genom Lukas Haraslin på pass av Sivert Heggheim Mannsverk.
I 66:e minuten gjorde Garang Kuol också 3–0 på passning från Jan Kuchta.
Sparta Prag har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aberdeen har två oavgjorda och tre förluster och 1–11 i målskillnad.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att Sparta Prag slutar på femte plats och Aberdeen på 35:e plats. Sparta Prag är klart för slutspel.
Sparta Prag–Aberdeen 3–0 (2–0)
Conference League herr, epet Arena
Mål: 1–0 (16) John Mercado (Pavel Kaderabek), 2–0 (29) Lukas Haraslin (Sivert Heggheim Mannsverk), 3–0 (66) Garang Kuol (Jan Kuchta).
Varningar, Aberdeen: Graeme Shinnie, Jesper Karlsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sparta Prag: 3-1-1
Aberdeen: 0-2-3
Den här artikeln handlar om: