Sparta Prag vann med 3–0 mot Aberdeen

John Mercado avgjorde för Sparta Prag

Tredje raka segern för Sparta Prag

Sparta Prag tog ledningen mot Aberdeen på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Conference League herr på torsdagen slutade 3–0.

Sparta Prag–Aberdeen – mål för mål

Sparta Prag gjorde första målet när John Mercado nätade efter förarbete av Pavel Kaderabek redan i 16:e minuten.

Sparta Prag ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel genom Lukas Haraslin på pass av Sivert Heggheim Mannsverk.

I 66:e minuten gjorde Garang Kuol också 3–0 på passning från Jan Kuchta.

Sparta Prag har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aberdeen har två oavgjorda och tre förluster och 1–11 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Sparta Prag slutar på femte plats och Aberdeen på 35:e plats. Sparta Prag är klart för slutspel.

Sparta Prag–Aberdeen 3–0 (2–0)

Conference League herr, epet Arena

Mål: 1–0 (16) John Mercado (Pavel Kaderabek), 2–0 (29) Lukas Haraslin (Sivert Heggheim Mannsverk), 3–0 (66) Garang Kuol (Jan Kuchta).

Varningar, Aberdeen: Graeme Shinnie, Jesper Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sparta Prag: 3-1-1

Aberdeen: 0-2-3