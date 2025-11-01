Efterlängtad poäng för Mainz – steg åt rätt håll mot Werder Bremen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Mainz och Werder Bremen kryssade
- Jens Stage kvitterade i 86:e minuten
- Mainz nu 17:e, Werder Bremen på åttonde plats
Mainz har haft en tuff period med fyra raka förluster i Bundesliga. Men hemma mot Werder Bremen bröts den tuffa sviten. Det blev 1–1 (1–0) i matchen på Opel Arena och åtminstone en poäng för Mainz.
Mainz–Werder Bremen – mål för mål
Silvan Widmer gjorde 1–0 till Mainz i 36:e minuten. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Jens Stage slog till och gjorde mål för Werder Bremen. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Det här var Mainz andra oavgjorda match den här säsongen.
Mainz ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Werder Bremen ligger på åttonde plats. Så sent som den 3 oktober låg Werder Bremen på 15:e plats i tabellen.
Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Weserstadion.
I nästa omgång har Mainz Eintracht Frankfurt borta på Deutsche Bank Park, söndag 9 november 19.30. Werder Bremen spelar hemma mot Wolfsburg fredag 7 november 20.30.
Mainz–Werder Bremen 1–1 (1–0)
Bundesliga, Opel Arena
Mål: 1–0 (36) Silvan Widmer, 1–1 (86) Jens Stage.
Varningar, Mainz: Nikolas Veratschnig. Werder Bremen: Marco Friedl, Keke Topp, Karim Coulibaly.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mainz: 0-1-4
Werder Bremen: 2-2-1
Nästa match:
Mainz: Eintracht Frankfurt, borta, 9 november
Werder Bremen: VfL Wolfsburg, hemma, 7 november
Den här artikeln handlar om: