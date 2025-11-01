Efterlängtad poäng för Mainz – steg åt rätt håll mot Werder Bremen

Mainz och Werder Bremen kryssade

Jens Stage kvitterade i 86:e minuten

Mainz nu 17:e, Werder Bremen på åttonde plats

Mainz har haft en tuff period med fyra raka förluster i Bundesliga. Men hemma mot Werder Bremen bröts den tuffa sviten. Det blev 1–1 (1–0) i matchen på Opel Arena och åtminstone en poäng för Mainz.

Mainz–Werder Bremen – mål för mål

Silvan Widmer gjorde 1–0 till Mainz i 36:e minuten. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Jens Stage slog till och gjorde mål för Werder Bremen. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Mainz andra oavgjorda match den här säsongen.

Mainz ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Werder Bremen ligger på åttonde plats. Så sent som den 3 oktober låg Werder Bremen på 15:e plats i tabellen.

Den 14 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Weserstadion.

I nästa omgång har Mainz Eintracht Frankfurt borta på Deutsche Bank Park, söndag 9 november 19.30. Werder Bremen spelar hemma mot Wolfsburg fredag 7 november 20.30.

Mainz–Werder Bremen 1–1 (1–0)

Bundesliga, Opel Arena

Mål: 1–0 (36) Silvan Widmer, 1–1 (86) Jens Stage.

Varningar, Mainz: Nikolas Veratschnig. Werder Bremen: Marco Friedl, Keke Topp, Karim Coulibaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 0-1-4

Werder Bremen: 2-2-1

Nästa match:

Mainz: Eintracht Frankfurt, borta, 9 november

Werder Bremen: VfL Wolfsburg, hemma, 7 november