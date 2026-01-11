Elias Manoel poängräddare för Santa Clara – på övertid mot Nacional

Oavgjort mellan Nacional och Santa Clara

Elias Manoel kvitterade på övertid

Gil Vicente nästa motstånd för Nacional

Santa Clara såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Nacional i Primeira Liga herr på Estadio da Madeira. Hemmalaget ledde med 3–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Elias Manoel till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Santa Clara.

Det var Santa Claras fjärde match i rad utan seger.

Nacional–Santa Clara – mål för mål

Santa Clara började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Vinicius till. Laget ökade ledningen till 0–2 i 15:e minuten genom Paulo Victor. 1–2 kom i 21:a minuten när Jesus Ramirez slog till efter förarbete från Paulinho Boia. Nacional kvitterade när Jesus Ramirez återigen hittade rätt på straff i 38:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Jesus Ramirez Nacionals ledning som med målet fullbordade sitt hattrick. Kvitteringen kom på övertid när Elias Manoel slog till och gjorde mål för Santa Clara assisterad av Gabriel Batista. 3–3-målet blev matchens sista.

Den 10 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio do Sao Miguel.

Lördag 17 januari 16.30 spelar Nacional borta mot Gil Vicente. Santa Clara möter Famalicao hemma på Estadio do Sao Miguel söndag 18 januari 16.30.

Nacional–Santa Clara 3–3 (2–2)

Primeira Liga herr, Estadio da Madeira

Mål: 0–1 (4) Vinicius, 0–2 (15) Paulo Victor, 1–2 (21) Jesus Ramirez (Paulinho Boia), 2–2 (38) Jesus Ramirez, 3–2 (50) Jesus Ramirez (Liziero), 3–3 (90) Elias Manoel (Gabriel Batista).

Varningar, Nacional: Matheus Dias, Leonardo Santos, Kaique Pereira, Pablo Ruan. Santa Clara: Klismahn, Luis Rocha, Sidney Lima, Jose Tavares.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 1-2-2

Santa Clara: 1-2-2

Nästa match:

Nacional: Gil Vicente FC, borta, 17 januari 16.30

Santa Clara: FC Famalicao, hemma, 18 januari 16.30