En poäng borta mot Arouca för Gil Vicente

Oavgjort i mötet mellan Arouca och Gil Vicente

Murilo kvitterade i 48:e minuten

Tondela blir nästa motstånd för Arouca

Arouca hade greppet om matchen och ledde med 2–1 efter första halvlek hemma mot Gil Vicente i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Gil Vicente in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.

Det var Gil Vicentes sjätte match i rad utan seger.

Arouca–Gil Vicente – mål för mål

Arouca startade matchen bäst och tog ledningen när Hyun-Ju Lee gjorde målet efter pass från Alfonso Trezza redan i åttonde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i tolfte minuten genom Alfonso Trezza. Målet var Alfonso Trezzas femte i Primeira Liga herr.

Gil Vicente reducerade till 2–1 strax före paus genom Pablo.

Direkt efter pausen gjorde Murilo mål och kvitterade för Gil Vicente. Det blev också matchens sista mål.

Arouca har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har fyra oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.

Den 10 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Municipal de Barcelos.

Arouca tar sig an Tondela i nästa match borta lördag 3 januari 16.30. Gil Vicente möter Sporting Lissabon hemma fredag 2 januari 22.45.

Arouca–Gil Vicente 2–2 (2–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Arouca

Mål: 1–0 (8) Hyun-Ju Lee (Alfonso Trezza), 2–0 (12) Alfonso Trezza, 2–1 (41) Pablo, 2–2 (48) Murilo.

Varningar, Arouca: Tiago Esgaio, Pedro Santos, Boris Popovic, Espen Van Ee, Omar Fayed. Gil Vicente: Facundo Caseres, Mohamed Bamba, Cesar Peixoto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-2-2

Gil Vicente: 0-4-1

Nästa match:

Arouca: Tondela, borta, 3 januari 16.30

Gil Vicente: Sporting Lissabon, hemma, 2 januari 22.45