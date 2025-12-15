En poäng borta mot Manchester United för Bournemouth

Manchester United och Bournemouth kryssade

Eli Junior Kroupi kvitterade i 84:e minuten

Manchester United nu sjätte, Bournemouth på 13:e plats

Manchester United hade greppet om matchen och ledde med 2–1 efter första halvlek hemma mot Bournemouth i Premier League. I andra halvlek jobbade sig Bournemouth in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 4–4.

Manchester United–Bournemouth – mål för mål

Amad Diallo öppnade målskyttet redan i 13:e minuten och gav Manchester United en tidig ledning.

Bournemouth kvitterade till 1–1 strax före paus genom Antoine Semenyo.

Casemiro stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken efter förarbete av Bruno Fernandes.

Direkt efter pausen slog Evanilson till och kvitterade för Bournemouth.

Bournemouth gjorde också 2–3 i 52:a minuten när Marcus Tavernier hittade rätt.

Bruno Fernandes kvitterade för Manchester United med knappa kvarten kvar.

Matheus Cunha gav Manchester United ledningen i 79:e minuten.

Bara fem minuter senare var det Eli Junior Kroupi som såg till att Bournemouth kvitterade till 4–4. Det fastställde slutresultatet till 4–4.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Bournemouth är på 13:e plats. Manchester United var tolva i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Bournemouth är Burnley. Lagen möts lördag 20 december 16.00 på Vitality Stadium.

Manchester United–Bournemouth 4–4 (2–1)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (13) Amad Diallo, 1–1 (40) Antoine Semenyo, 2–1 (45) Casemiro (Bruno Fernandes), 2–2 (46) Evanilson, 2–3 (52) Marcus Tavernier, 3–3 (77) Bruno Fernandes, 4–3 (79) Matheus Cunha, 4–4 (84) Eli Junior Kroupi.

Varningar, Manchester United: Diogo Dalot, Casemiro. Bournemouth: Adam Smith, Marcos Senesi, Antoine Semenyo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 2-2-1

Bournemouth: 0-3-2

Nästa match:

Bournemouth: Burnley FC, hemma, 20 december 16.00