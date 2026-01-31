En poäng för Bayern München borta mot Hamburg

2–2 mellan Hamburg och Bayern München

Luka Vuskovic kvitterade i 53:e minuten

Hamburg nu 13:e, Bayern München på första plats

Hamburg och Bayern München kryssade i mötet i Bundesliga på Volksparkstadion på lördagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Hamburg–Bayern München – mål för mål

Hamburg tog ledningen i 34:e minuten genom Fabio Vieira på straff. Bayern München kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Harry Kane.

Direkt efter pausen ökade Luis Diaz Bayern Münchens ledning. I 53:e minuten slog Luka Vuskovic till på pass av William Mikelbrencis och kvitterade för Hamburg. Det blev också matchens sista mål.

För Hamburg gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Bayern München leder serien.

När lagen senast möttes vann Bayern München med 5–0.

Nästa motstånd för Bayern München är Hoffenheim. Lagen möts söndag 8 februari 17.30 på Allianz Arena.

Hamburg–Bayern München 2–2 (1–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 1–0 (34) Fabio Vieira, 1–1 (42) Harry Kane, 1–2 (46) Luis Diaz, 2–2 (53) Luka Vuskovic (William Mikelbrencis).

Varningar, Hamburg: Miro Muheim, Giorgi Gocholeishvili, Nicolai Remberg, Albert Sambi Lokonga, Nicolas Capaldo, Daniel Heuer Fernandes. Bayern München: Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise, Min-Jae Kim.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 0-4-1

Bayern München: 3-1-1

Nästa match:

Bayern München: TSG Hoffenheim, hemma, 8 februari 17.30