En poäng för Oddevold borta mot Landskrona
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Landskrona och Oddevold kryssade
- Rasmus Wiedesheim-Paul kvitterade i 75:e minuten
- Landskrona nu sjunde, Oddevold på fjärde plats
Oddevold låg under med 2–1 mot Landskrona efter första halvlek på bortaplan i Superettan. I andra halvlek jobbade sig Oddevold in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.
Landskrona–Oddevold – mål för mål
Landskrona började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Constantino Capotondi till på pass av Xavier Odhiambo.
Laget gjorde också 2–0 i 37:e minuten när Xavier Odhiambo slog till framspelad av Rassa Rahmani.
I 38:e minuten nätade Gabriel Sandberg, framspelad av Olle Kjellman Olblad och reducerade åt Oddevold. Det dröjde till den 75:e minuten innan Rasmus Wiedesheim-Paul kvitterade för Oddevold på pass av Gustav Forssell. 2–2-målet blev matchens sista.
Landskrona har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oddevold har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad. Det här var Landskronas åttonde oavgjorda match den här säsongen.
Med en omgång kvar är Landskrona på sjunde plats i tabellen medan Oddevold är på fjärde plats.
När lagen senast möttes vann Landskrona BoIS med 2–1.
På lördag 8 november 15.00 spelar Landskrona borta mot Brage och Oddevold hemma mot Helsingborg.
Landskrona–Oddevold 2–2 (2–1)
Superettan, Landskrona IP
Mål: 1–0 (2) Constantino Capotondi (Xavier Odhiambo), 2–0 (37) Xavier Odhiambo (Rassa Rahmani), 2–1 (38) Gabriel Sandberg (Olle Kjellman Olblad), 2–2 (75) Rasmus Wiedesheim-Paul (Gustav Forssell).
Varningar, Landskrona: Max Nilsson, André Álvarez Pérez. Oddevold: Gabriel Sandberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Landskrona: 2-1-2
Oddevold: 1-3-1
Nästa match:
Landskrona: IK Brage, borta, 8 november
Oddevold: Helsingborgs IF, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: