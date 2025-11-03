En poäng för Oddevold borta mot Landskrona

Landskrona och Oddevold kryssade

Rasmus Wiedesheim-Paul kvitterade i 75:e minuten

Landskrona nu sjunde, Oddevold på fjärde plats

Oddevold låg under med 2–1 mot Landskrona efter första halvlek på bortaplan i Superettan. I andra halvlek jobbade sig Oddevold in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Landskrona–Oddevold – mål för mål

Landskrona började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Constantino Capotondi till på pass av Xavier Odhiambo.

Laget gjorde också 2–0 i 37:e minuten när Xavier Odhiambo slog till framspelad av Rassa Rahmani.

I 38:e minuten nätade Gabriel Sandberg, framspelad av Olle Kjellman Olblad och reducerade åt Oddevold. Det dröjde till den 75:e minuten innan Rasmus Wiedesheim-Paul kvitterade för Oddevold på pass av Gustav Forssell. 2–2-målet blev matchens sista.

Landskrona har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oddevold har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad. Det här var Landskronas åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Landskrona på sjunde plats i tabellen medan Oddevold är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Landskrona BoIS med 2–1.

På lördag 8 november 15.00 spelar Landskrona borta mot Brage och Oddevold hemma mot Helsingborg.

Landskrona–Oddevold 2–2 (2–1)

Superettan, Landskrona IP

Mål: 1–0 (2) Constantino Capotondi (Xavier Odhiambo), 2–0 (37) Xavier Odhiambo (Rassa Rahmani), 2–1 (38) Gabriel Sandberg (Olle Kjellman Olblad), 2–2 (75) Rasmus Wiedesheim-Paul (Gustav Forssell).

Varningar, Landskrona: Max Nilsson, André Álvarez Pérez. Oddevold: Gabriel Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Landskrona: 2-1-2

Oddevold: 1-3-1

Nästa match:

Landskrona: IK Brage, borta, 8 november

Oddevold: Helsingborgs IF, hemma, 8 november