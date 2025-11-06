En poäng för Omonia Nicosia borta mot Lausanne

Kryss mellan Lausanne och Omonia Nicosia

Theo Bair kvitterade i 40:e minuten

Lausanne nu femte, Omonia Nicosia på 29:e plats

Lausanne och Omonia Nicosia kryssade i mötet i Conference League herr på Stade de la Tuiliere på torsdagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Lausanne–Omonia Nicosia – mål för mål

Angelos Neofytou gav Omonia Nicosia ledningen i 34:e minuten.

Lausanne kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Theo Bair. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

För tabellens utseende betyder det här att Lausanne ligger på femte plats medan Omonia Nicosia är på 29:e plats.

Nästa motstånd för Omonia Nicosia är Dynamo Kiev. Lagen möts torsdag 27 november 18.45.

Lausanne–Omonia Nicosia 1–1 (1–1)

Conference League herr, Stade de la Tuiliere

Mål: 0–1 (34) Angelos Neofytou, 1–1 (40) Theo Bair.

Varningar, Lausanne: Olivier Custodio, Karim Sow. Omonia Nicosia: Stefan Simic.

Nästa match:

Omonia Nicosia: FC Dynamo Kiev, hemma, 27 november