En poäng hemma mot Mainz för Union Berlin

2–2 mellan Union Berlin och Mainz

Marin Ljubicic kvitterade i 86:e minuten

Augsburg nästa för Union Berlin

Mainz hade greppet om matchen och ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Union Berlin i Bundesliga. I andra halvlek jobbade sig Union Berlin in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.

Det var tolfte matchen i rad utan seger för Mainz.

Union Berlin–Mainz – mål för mål

Nadiem Amiri gav gästande Mainz ledningen efter en halvtimme.

I 69:e minuten slog Benedict Hollerbach till och gjorde 0–2. Woo-Yeong Jeong reducerade för Union Berlin efter förarbete av Derrick Koehn med knappa kvarten kvar. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Marin Ljubicic slog till och gjorde mål för Union Berlin. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Den 9 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på MEWA Arena.

Union Berlin tar sig an Augsburg i nästa match borta torsdag 15 januari 20.30. Mainz möter Heidenheim hemma tisdag 13 januari 20.30.

Union Berlin–Mainz 2–2 (0–1)

Bundesliga, Alte Foersterei

Mål: 0–1 (30) Nadiem Amiri, 0–2 (69) Benedict Hollerbach, 1–2 (77) Woo-Yeong Jeong (Derrick Koehn), 2–2 (86) Marin Ljubicic.

Varningar, Union Berlin: Danilho Doekhi, Diogo Leite.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 2-1-2

Mainz: 0-3-2

Nästa match:

Union Berlin: Augsburg, borta, 15 januari 20.30

Mainz: FC Heidenheim, hemma, 13 januari 20.30