En poäng hemma mot Mainz för Union Berlin
- 2–2 mellan Union Berlin och Mainz
- Marin Ljubicic kvitterade i 86:e minuten
- Augsburg nästa för Union Berlin
Mainz hade greppet om matchen och ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Union Berlin i Bundesliga. I andra halvlek jobbade sig Union Berlin in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.
Det var tolfte matchen i rad utan seger för Mainz.
Union Berlin–Mainz – mål för mål
Nadiem Amiri gav gästande Mainz ledningen efter en halvtimme.
I 69:e minuten slog Benedict Hollerbach till och gjorde 0–2. Woo-Yeong Jeong reducerade för Union Berlin efter förarbete av Derrick Koehn med knappa kvarten kvar. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Marin Ljubicic slog till och gjorde mål för Union Berlin. Det fastställde slutresultatet till 2–2.
Den 9 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på MEWA Arena.
Union Berlin tar sig an Augsburg i nästa match borta torsdag 15 januari 20.30. Mainz möter Heidenheim hemma tisdag 13 januari 20.30.
Union Berlin–Mainz 2–2 (0–1)
Bundesliga, Alte Foersterei
Mål: 0–1 (30) Nadiem Amiri, 0–2 (69) Benedict Hollerbach, 1–2 (77) Woo-Yeong Jeong (Derrick Koehn), 2–2 (86) Marin Ljubicic.
Varningar, Union Berlin: Danilho Doekhi, Diogo Leite.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Union Berlin: 2-1-2
Mainz: 0-3-2
Nästa match:
Union Berlin: Augsburg, borta, 15 januari 20.30
Mainz: FC Heidenheim, hemma, 13 januari 20.30
