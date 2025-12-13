Ephron Mason-Clark matchhjälte för Coventry mot Bristol C

Coventry-seger med 1–0 mot Bristol C

Ephron Mason-Clark avgjorde för Coventry

14:e segern för Coventry

Coventry vann med 1–0 (0–0) hemma mot Bristol C i Championship. Ephron Mason-Clark gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Coventrys målvakter höll nollan.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Coventry, som nu har sju raka segrar.

Southampton nästa för Coventry

Coventry har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad.

Bristol C:s nya tabellposition är elfte plats medan Coventry leder serien. Noteras kan att Bristol C sedan den 24 november har tappat sju placeringar i tabellen.

Den 7 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match, lördag 20 december möter Coventry Southampton borta på St. Mary’s Stadium 13.30 medan Bristol C spelar hemma mot Middlesbrough 16.00.

Coventry–Bristol C 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (64) Ephron Mason-Clark.

Varningar, Coventry: Milan van Ewijk. Bristol C: Anis Mehmeti, Haydon Roberts, Neto Borges.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 3-1-1

Bristol C: 1-1-3

Nästa match:

Coventry: Southampton FC, borta, 20 december 13.30

Bristol C: Middlesbrough FC, hemma, 20 december 16.00