Erling Haaland tvåmålsskytt för Manchester City i segern mot Bournemouth

Manchester City vann mötet med Bournemouth hemma med 3–1 (2–1) på söndagen i Premier League.

Segern var Manchester Citys fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Efter åtta matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Bournemouth.

Manchester City tog en tidig ledning när Erling Haaland gjorde målet redan i 17:e minuten.

I 25:e minuten kvitterade Bournemouth när Tyler Adams hittade rätt.

Manchester City tog ledningen på nytt i 33:e minuten när Erling Haaland återigen hittade rätt. Med en halvtimme kvar att spela nätade Nico O’Reilly och ökade ledningen för Manchester City. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För tabellens utseende betyder det här att Manchester City ligger på andra plats medan Bournemouth har fjärdeplatsen. Ett fint lyft för Manchester City som låg på åttonde plats så sent som den 1 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Manchester City Liverpool på Etihad Stadium 17.30. Bournemouth tar sig an Aston Villa borta 15.00.

Manchester City–Bournemouth 3–1 (2–1)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (17) Erling Haaland, 1–1 (25) Tyler Adams, 2–1 (33) Erling Haaland, 3–1 (60) Nico O’Reilly.

Varningar, Manchester City: Phil Foden, Gianluigi Donnarumma. Bournemouth: Justin Kluivert, Adrien Truffert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 4-0-1

Bournemouth: 2-2-1

Nästa match:

Manchester City: Liverpool, hemma, 9 november

Bournemouth: Aston Villa, borta, 9 november