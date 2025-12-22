Espanyol fortsätter vinna – 2–1 mot Atlethic Bilbao

Espanyol-seger med 2–1 mot Atlethic Bilbao

Espanyols femte seger på de senaste sex matcherna

Pere Milla avgjorde för Espanyol

Segertåget fortsätter för Espanyol efter ny vinst. Mot Atlethic Bilbao på bortaplan på San Mames på måndagen vann med 2–1 (1–1) och har nu fem segrar i rad i La Liga.

Barcelona nästa för Espanyol

Atlethic Bilbao tog ledningen i 38:e minuten genom Alex Berenguer.

Espanyol kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Carlos Romero.

Direkt efter pausen ökade Pere Milla Espanyols ledning. Därmed hade Espanyol vänt matchen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Atlethic Bilbao på åttonde plats och Espanyol på femte plats.

Lagen möts på nytt på RCDE Stadium den 13 maj.

Nästa motstånd för Espanyol är Barcelona. Lagen möts lördag 3 januari 21.00 på RCDE Stadium.

Atlethic Bilbao–Espanyol 1–2 (1–1)

La Liga, San Mames

Mål: 1–0 (38) Alex Berenguer, 1–1 (44) Carlos Romero, 1–2 (52) Pere Milla.

Varningar, Atlethic Bilbao: Nico Williams, Inigo Ruiz De Galarreta, Andoni Gorosabel, Alejandro Rego. Espanyol: Urko Gonzalez de Zarate, Clemens Riedel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 2-0-3

Espanyol: 5-0-0

Nästa match:

Espanyol: FC Barcelona, hemma, 3 januari 21.00