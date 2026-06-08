Glädjebeskedet: Alla svenska spelare i träning

Inför dagens träning i Dallas fick vi ett svenskt glädjebesked.

Detta då samtliga 26 spelare tränade inför VM-premiären på måndag.

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I går, söndag, genomförde Sverige sitt första träningspass i Dallas inför det stundade VM-gruppspelet.

Då tränade fyra spelare individuellt, i form av Victor Nilsson Lindelöf, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga och Benjamin Nygren.

I dag, tisdag, var det dags för ett nytt pass på Toyota Stadium. Då meddelade presschef Petra Thorén att samtliga 26 uttagna spelare skulle träna.

Dagens träningspass var öppet för media i 20 minuter innan man tränade bakom stängda dörrar, meddelar SVT.

I måndagens premiären ställs Sverige mot Tunisien. Matchen har avspark klockan 04.00 svensk tid.