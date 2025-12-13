Espanyol sänkte Getafe – Leandro Cabrera matchhjälte
- Espanyol-seger med 1–0 mot Getafe
- Espanyols fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Leandro Cabrera avgjorde för Espanyol
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Espanyol vann med 1–0 (0–0) borta mot Getafe i La Liga.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Espanyol höll nollan.
Espanyol har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Getafe–Espanyol – mål för mål
Getafe har en vinst och fyra förluster och 1–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Espanyol har fyra vinster och en förlust och 5–3 i målskillnad.
Det här betyder att Getafe ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Espanyol på femte plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 mars.
I nästa omgång har Getafe Real Betis borta på Benito Villamarín, söndag 21 december 21.00. Espanyol spelar borta mot Atlethic Bilbao måndag 22 december 21.00.
Getafe–Espanyol 0–1 (0–0)
La Liga, Coliseum Alfonso Pérez
Mål: 0–1 (53) Leandro Cabrera.
Varningar, Getafe: Domingos Duarte, Kiko Femenia, Alex, Djene Dakonam, Abu Kamara. Espanyol: Omar El Hilali.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Getafe: 1-0-4
Espanyol: 4-0-1
Nästa match:
Getafe: Real Betis, borta, 21 december 21.00
Espanyol: Athletic Bilbao, borta, 22 december 21.00
