Espanyol spelade lika borta mot Levante
- 1–1 mellan Levante och Espanyol
- Iker Losada kvitterade i 56:e minuten
- Levante nu 19:e, Espanyol på femte plats
Levante och Espanyol tog en poäng var i mötet i La Liga på Estadio Ciudad de Valencia. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Levante–Espanyol – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Carlos Romero gav Espanyol ledningen. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Iker Losada träff och kvitterade för Levante. Det blev också matchens sista mål.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Levante på 19:e plats och Espanyol på femte plats.
Lagen möts igen 19 april på RCDE Stadium.
Nästa motstånd för Espanyol är Girona. Lagen möts fredag 16 januari 21.00 på RCDE Stadium.
Levante–Espanyol 1–1 (0–0)
La Liga, Estadio Ciudad de Valencia
Mål: 0–1 (54) Carlos Romero, 1–1 (56) Iker Losada.
Varningar, Levante: Luis Castro. Espanyol: Kike Garcia.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Levante: 1-2-2
Espanyol: 3-1-1
Nästa match:
Espanyol: Girona, hemma, 16 januari 21.00
