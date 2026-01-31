Estoril besegrade Santa Clara efter Yanis Begraouis dubbel

Estoril vann med 4–2 mot Santa Clara

Estorils femte seger på de senaste sex matcherna

Yanis Begraoui med två mål för Estoril

Det blev Estoril som gick segrande ur mötet med Santa Clara i Primeira Liga herr på bortaplan, med 4–2 (2–0).

Segern var Estorils femte på de senaste sex matcherna.

Rafik Guitane gjorde avgörande målet

Estoril tog ledningen i 34:e minuten genom Yanis Begraoui på straff. Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken genom Alejandro Marques.

Direkt efter pausen slog Diogo Calila till assisterad av Sergio Araujo och reducerade åt Santa Clara. I den 56:e minuten fick Santa Clara Vasco Matos utvisad. I 65:e minuten nätade Gabriel Silva och kvitterade för Santa Clara. I den 74:e minuten gav Rafik Guitane Estoril ledningen. 2–4-målet kom med två minuter kvar att spela när Yanis Begraoui på nytt slog till och gjorde mål på straff. 2–4-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Santa Clara med 1–0.

I nästa match, lördag 7 februari möter Santa Clara Estrela borta på Estadio Jose Gomes 16.30 medan Estoril spelar hemma mot Tondela 19.00.

Santa Clara–Estoril 2–4 (0–2)

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Mål: 0–1 (34) Yanis Begraoui, 0–2 (40) Alejandro Marques, 1–2 (52) Diogo Calila (Sergio Araujo), 2–2 (65) Gabriel Silva, 2–3 (74) Rafik Guitane, 2–4 (88) Yanis Begraoui.

Varningar, Santa Clara: Diogo Calila, Frederico Venancio, Pedro Ferreira, Sergio Araujo, Brenner, Goncalo Paciencia, Henrique Silva. Estoril: Kevin Boma, Pedro Amaral, Joel Robles.

Utvisningar, Santa Clara: Vasco Matos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 0-1-4

Estoril: 4-0-1

Nästa match:

Santa Clara: Estrela Amadora, borta, 7 februari 16.30

Estoril: Tondela, hemma, 7 februari 19.00