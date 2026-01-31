Estoril besegrade Santa Clara efter Yanis Begraouis dubbel
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Estoril vann med 4–2 mot Santa Clara
- Estorils femte seger på de senaste sex matcherna
- Yanis Begraoui med två mål för Estoril
Det blev Estoril som gick segrande ur mötet med Santa Clara i Primeira Liga herr på bortaplan, med 4–2 (2–0).
Segern var Estorils femte på de senaste sex matcherna.
Rafik Guitane gjorde avgörande målet
Estoril tog ledningen i 34:e minuten genom Yanis Begraoui på straff. Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken genom Alejandro Marques.
Direkt efter pausen slog Diogo Calila till assisterad av Sergio Araujo och reducerade åt Santa Clara. I den 56:e minuten fick Santa Clara Vasco Matos utvisad. I 65:e minuten nätade Gabriel Silva och kvitterade för Santa Clara. I den 74:e minuten gav Rafik Guitane Estoril ledningen. 2–4-målet kom med två minuter kvar att spela när Yanis Begraoui på nytt slog till och gjorde mål på straff. 2–4-målet blev matchens sista.
När lagen senast möttes vann Santa Clara med 1–0.
I nästa match, lördag 7 februari möter Santa Clara Estrela borta på Estadio Jose Gomes 16.30 medan Estoril spelar hemma mot Tondela 19.00.
Santa Clara–Estoril 2–4 (0–2)
Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel
Mål: 0–1 (34) Yanis Begraoui, 0–2 (40) Alejandro Marques, 1–2 (52) Diogo Calila (Sergio Araujo), 2–2 (65) Gabriel Silva, 2–3 (74) Rafik Guitane, 2–4 (88) Yanis Begraoui.
Varningar, Santa Clara: Diogo Calila, Frederico Venancio, Pedro Ferreira, Sergio Araujo, Brenner, Goncalo Paciencia, Henrique Silva. Estoril: Kevin Boma, Pedro Amaral, Joel Robles.
Utvisningar, Santa Clara: Vasco Matos.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Santa Clara: 0-1-4
Estoril: 4-0-1
Nästa match:
Santa Clara: Estrela Amadora, borta, 7 februari 16.30
Estoril: Tondela, hemma, 7 februari 19.00
Den här artikeln handlar om: