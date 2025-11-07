Estoril knep segern i målmässigt jämn match mot Arouca

Estoril vann med 4–3 mot Arouca

Joao Carvalho matchvinnare för Estoril

Andra raka segern för Estoril

Hemmalaget Estoril tog en uddamålsseger i matchen mot Arouca. Laget vann matchen i Primeira Liga herr på fredagen med 4–3 (2–2). Joao Carvalho stod för Estorils avgörande mål efter 86 minuter.

Estoril–Arouca – mål för mål

Taichi Fukui gjorde 1–0 till Arouca efter bara fem minuter.

Estoril kvitterade till 1–1 i tionde minuten.

Arouca tog ledningen efter en dryg halvtimme genom Nais Djouahra.

Estoril kvitterade till 2–2 strax före halvtidsvilan genom Kevin Boma. Direkt efter pausen ökade Jordan William Holsgrove Estorils ledning.

I 74:e minuten kvitterade Nais Djouahra för Arouca.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Joao Carvalho slog till och gjorde 4–3 för Estoril på pass av Rafik Guitane.

Estoril har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har en oavgjord och fyra förluster och 4–16 i målskillnad.

Estorils nya tabellposition är åttonde plats medan Arouca är på 15:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Estoril som så sent som den 25 oktober låg på 16:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 april.

Söndag 30 november 21.30 spelar Estoril borta mot Porto. Arouca möter Braga hemma måndag 1 december 21.15.

Estoril–Arouca 4–3 (2–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (5) Taichi Fukui, 1–1 (10) Självmål, 1–2 (31) Nais Djouahra, 2–2 (43) Kevin Boma, 3–2 (51) Jordan William Holsgrove, 3–3 (74) Nais Djouahra, 4–3 (86) Joao Carvalho (Rafik Guitane).

Varningar, Estoril: Nodar Lominadze. Arouca: Omar Fayed.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 2-2-1

Arouca: 0-1-4

Nästa match:

Estoril: FC Porto, borta, 30 november

Arouca: SC Braga, hemma, 1 december