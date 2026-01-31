Estrela kryssade på bortaplan mot Alverca
- Oavgjort mellan Alverca och Estrela
- Fabricio Garcia kvitterade i 87:e minuten
- Alverca nu tionde, Estrela på tolfte plats
Alverca och Estrela kryssade i mötet i Primeira Liga herr på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Det var Estrelas fjärde match i rad utan seger.
Alverca–Estrela – mål för mål
Sydney Van Hooijdonk gjorde 1–0 till Estrela med nio minuter kvar att spela på straff. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Fabricio Garcia slog till och gjorde mål för Alverca. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
I tabellen innebär det här att Estrela nu ligger på tolfte plats i tabellen. Alverca är på tionde plats.
Nästa motstånd för Estrela är Santa Clara. Lagen möts lördag 7 februari 16.30 på Estadio Jose Gomes.
Alverca–Estrela 1–1 (0–0)
Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca
Mål: 0–1 (81) Sydney Van Hooijdonk, 1–1 (87) Fabricio Garcia.
Varningar, Alverca: Vasco Moreira. Estrela: Paulo Moreira, Yahya Kalley.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alverca: 2-1-2
Estrela: 1-2-2
Nästa match:
Estrela: Santa Clara, hemma, 7 februari 16.30
