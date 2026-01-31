Estrela kryssade på bortaplan mot Alverca

Oavgjort mellan Alverca och Estrela

Fabricio Garcia kvitterade i 87:e minuten

Alverca nu tionde, Estrela på tolfte plats

Alverca och Estrela kryssade i mötet i Primeira Liga herr på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var Estrelas fjärde match i rad utan seger.

Alverca–Estrela – mål för mål

Sydney Van Hooijdonk gjorde 1–0 till Estrela med nio minuter kvar att spela på straff. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Fabricio Garcia slog till och gjorde mål för Alverca. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

I tabellen innebär det här att Estrela nu ligger på tolfte plats i tabellen. Alverca är på tionde plats.

Nästa motstånd för Estrela är Santa Clara. Lagen möts lördag 7 februari 16.30 på Estadio Jose Gomes.

Alverca–Estrela 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Mål: 0–1 (81) Sydney Van Hooijdonk, 1–1 (87) Fabricio Garcia.

Varningar, Alverca: Vasco Moreira. Estrela: Paulo Moreira, Yahya Kalley.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-1-2

Estrela: 1-2-2

Nästa match:

Estrela: Santa Clara, hemma, 7 februari 16.30