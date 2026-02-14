Fagioli och Kean heta när Fiorentina slog Como
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Fiorentina som vann borta mot Como med 2–1 (1–0) i Serie A på lördagen.
Pisa nästa för Fiorentina
Nicolo Fagioli gav Fiorentina ledningen i 26:e minuten.
I 54:e minuten slog Moise Kean till på straff och gjorde 0–2. I den 70:e minuten fick Fiorentina Paolo Vanoli utvisad. Como reducerade till 1–2 i 77:e minuten.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Como 1907 vunnit.
Nästa motstånd för Como är Milan. Lagen möts onsdag 18 februari 20.45 på Giuseppe Meazza. Fiorentina tar sig an Pisa hemma måndag 23 februari 18.30.
Como–Fiorentina 1–2 (0–1)
Serie A, Stadio G. Sinigaglia
Mål: 0–1 (26) Nicolo Fagioli, 0–2 (54) Moise Kean, 1–2 (77) Självmål.
Varningar, Como: Jesus Rodriguez, Alvaro Morata, Marc-Oliver Kempf.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Como: 2-1-2
Fiorentina: 2-1-2
Nästa match:
Como: Milan, borta, 18 februari 20.45
Fiorentina: Pisa, hemma, 23 februari 18.30
