Famalicao vann efter kanonstart mot Estoril
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Famalicao-seger med 4–0 mot Estoril
- Yassir Zabiri tvåmålsskytt för Famalicao
- Famalicao höll nollan
Famalicao startade bra i matchen mot Estoril på hemmaplan på söndagen. Efter två minuters spel gjorde Yassir Zabiri 1–0. Till slut blev det 4–0 i matchen i Primeira Liga herr.
Famalicao höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Yassir Zabiri tvåmålsskytt för Famalicao
Famalicao började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Yassir Zabiri till.
Laget ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten när Gustavo Sa hittade rätt.
Direkt efter pausen ökade Gil Dias Famalicaos ledning med assist av Gil Sorriso.
Yassir Zabiri gjorde också 4–0 i 78:e minuten.
Den 25 april spelar lagen mot varandra på nytt.
Famalicao tar sig an Benfica i nästa match borta måndag 22 december 21.45. Estoril möter Braga hemma fredag 19 december 21.15.
Famalicao–Estoril 4–0 (2–0)
Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho
Mål: 1–0 (2) Yassir Zabiri, 2–0 (24) Gustavo Sa, 3–0 (50) Gil Dias (Gil Sorriso), 4–0 (78) Yassir Zabiri.
Varningar, Famalicao: Gustavo Sa, Gil Dias, Marcos Pena. Estoril: Antef Tsoungui.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Famalicao: 2-1-2
Estoril: 2-1-2
Nästa match:
Famalicao: SL Benfica, borta, 22 december 21.45
Estoril: SC Braga, hemma, 19 december 21.15
Den här artikeln handlar om: