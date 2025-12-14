Famalicao vann efter kanonstart mot Estoril

Famalicao-seger med 4–0 mot Estoril

Famalicao startade bra i matchen mot Estoril på hemmaplan på söndagen. Efter två minuters spel gjorde Yassir Zabiri 1–0. Till slut blev det 4–0 i matchen i Primeira Liga herr.

Famalicao höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Famalicao började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Yassir Zabiri till.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten när Gustavo Sa hittade rätt.

Direkt efter pausen ökade Gil Dias Famalicaos ledning med assist av Gil Sorriso.

Yassir Zabiri gjorde också 4–0 i 78:e minuten.

Den 25 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Famalicao tar sig an Benfica i nästa match borta måndag 22 december 21.45. Estoril möter Braga hemma fredag 19 december 21.15.

Famalicao–Estoril 4–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (2) Yassir Zabiri, 2–0 (24) Gustavo Sa, 3–0 (50) Gil Dias (Gil Sorriso), 4–0 (78) Yassir Zabiri.

Varningar, Famalicao: Gustavo Sa, Gil Dias, Marcos Pena. Estoril: Antef Tsoungui.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 2-1-2

Estoril: 2-1-2

Nästa match:

Famalicao: SL Benfica, borta, 22 december 21.45

Estoril: SC Braga, hemma, 19 december 21.15