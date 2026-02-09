Famalicaos segerrad mot AVS intakt

Famalicao vann med 3–1 mot AVS

Antoine Joujou avgjorde för Famalicao

Andra förlusten i följd för AVS

AVS är ett favoritmotstånd för Famalicao och på måndagen tog Famalicao ännu en seger hemma mot just AVS. Matchen i Primeira Liga herr slutade 3–1 (0–0). Det var Famalicaos fjärde raka seger mot just AVS.

Famalicao–AVS – mål för mål

Efter pausen slog Diego Duarte till och gav AVS ledningen. I 55:e minuten nätade Justin De Haas framspelad av Antoine Joujou och kvitterade för Famalicao. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Antoine Joujou på pass av Pedro Santos och gav Famalicao ledningen. Umar Abubakar gjorde dessutom 3–1 i 67:e minuten framspelad av Pedro Santos. Därmed hade laget vänt matchen.

När lagen möttes senast vann Famalicao med 1–0.

I nästa match, söndag 15 februari möter Famalicao Sporting Lissabon borta på Estadio Jose Alvalade 21.30 medan AVS spelar hemma mot Estoril 19.00.

Famalicao–AVS 3–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho

Mål: 0–1 (50) Diego Duarte, 1–1 (55) Justin De Haas (Antoine Joujou), 2–1 (63) Antoine Joujou (Pedro Santos), 3–1 (67) Umar Abubakar (Pedro Santos).

Varningar, Famalicao: Justin De Haas, Pedro Bondo, Gustavo Garcia. AVS: Pedro Lima, Mateus Pivo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 3-0-2

AVS: 0-1-4

Nästa match:

Famalicao: Sporting Lissabon, borta, 15 februari 21.30

AVS: Estoril Praia, hemma, 15 februari 19.00