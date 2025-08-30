FC Djursholm sänkte Sollentuna – Maja Wegerheim matchhjälte

Seger för FC Djursholm med 1–0 mot Sollentuna

FC Djursholms sjätte seger

Sollentuna nu åttonde, FC Djursholm på nionde plats

Målet i andra halvleken av Maja Wegerheim blev matchavgörande när FC Djursholm vann med 1–0 (0–0) borta mot Sollentuna i division 1 norra dam.

Karlberg nästa för FC Djursholm

Sollentuna har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan FC Djursholm har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad. Det här var Sollentunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även FC Djursholms andra uddamålsseger.

Det här betyder att Sollentuna ligger på åttonde plats i tabellen, och FC Djursholm är på nionde plats.

Lördag 6 september möter Sollentuna Sundsvalls DFF borta 14.00 och FC Djursholm möter Karlberg hemma 13.00.