Fenerbahce kvalklart efter oavgjort mot FCSB
- Kryss mellan FCSB och Fenerbahce
- Juri Cisotti kvitterade i 71:a minuten
- FCSB nu 27:e, Fenerbahce på 19:e plats
Efter en bra säsong i Europa League är Fenerbahce nu klart för kval. Det efter oavgjort, 1–1 (1–0), på bortaplan mot FCSB.
FCSB–Fenerbahce – mål för mål
Ismail Yuksek öppnade målskyttet efter förarbete av Kerem Akturkoglu redan i 19:e minuten och gav Fenerbahce en tidig ledning.
Det dröjde till den 71:a minuten innan Juri Cisotti kvitterade för FCSB på pass av Risto Radunovic. 1–1-målet blev matchens sista.
FCSB har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fenerbahce har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad.
Resultaten i sista omgången betyder att FCSB slutar på 27:e plats i tabellen och Fenerbahce på 19:e plats. Fenerbahce var på 13:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har tappat sedan dess.
FCSB–Fenerbahce 1–1 (0–1)
Europa League, Arena Nationala
Mål: 0–1 (19) Ismail Yuksek (Kerem Akturkoglu), 1–1 (71) Juri Cisotti (Risto Radunovic).
Varningar, FCSB: Juri Cisotti. Fenerbahce: Ismail Yuksek, Fred, Ederson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
FCSB: 1-1-3
Fenerbahce: 1-3-1
