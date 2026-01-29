Fenerbahce kvalklart efter oavgjort mot FCSB

Kryss mellan FCSB och Fenerbahce

Juri Cisotti kvitterade i 71:a minuten

FCSB nu 27:e, Fenerbahce på 19:e plats

Efter en bra säsong i Europa League är Fenerbahce nu klart för kval. Det efter oavgjort, 1–1 (1–0), på bortaplan mot FCSB.

FCSB–Fenerbahce – mål för mål

Ismail Yuksek öppnade målskyttet efter förarbete av Kerem Akturkoglu redan i 19:e minuten och gav Fenerbahce en tidig ledning.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Juri Cisotti kvitterade för FCSB på pass av Risto Radunovic. 1–1-målet blev matchens sista.

FCSB har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fenerbahce har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att FCSB slutar på 27:e plats i tabellen och Fenerbahce på 19:e plats. Fenerbahce var på 13:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har tappat sedan dess.

FCSB–Fenerbahce 1–1 (0–1)

Europa League, Arena Nationala

Mål: 0–1 (19) Ismail Yuksek (Kerem Akturkoglu), 1–1 (71) Juri Cisotti (Risto Radunovic).

Varningar, FCSB: Juri Cisotti. Fenerbahce: Ismail Yuksek, Fred, Ederson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FCSB: 1-1-3

Fenerbahce: 1-3-1