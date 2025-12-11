Feyenoord föll mot FCSB – trots ledning i halvtid

FCSB vann med 4–3 mot Feyenoord

Florin Tanase avgjorde för FCSB

Tredje raka förlusten för Feyenoord

I halvtid var bortalaget Feyenoord i ledningen med 2–1. Men FCSB vände – och vann. Till slut blev det 4–3 (1–2) i matchen i Europa League.

FCSB–Feyenoord – mål för mål

Siyabonga Ngezana öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav FCSB ledningen.

Feyenoord kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Casper Tengstedt med assist av Luciano Valente.

Feyenoord tog också ledningen alldeles före halvtidspausen genom Quinten Timber.

Direkt efter pausen ökade Leo Sauer Feyenoords ledning. Därefter inleddes dock FCSB:s vändning.

I 54:e minuten nätade Mihai Toma på pass av Juri Cisotti och reducerade åt FCSB.

Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela när Mamadou Thiam slog till och gjorde mål för FCSB.

Det matchavgörande målet för FCSB kom direkt därefter när Florin Tanase på tilläggstid gjorde 4–3. 4–3-målet blev matchens sista.

För FCSB gör resultatet att man nu ligger på 27:e plats i tabellen medan Feyenoord är på 30:e plats.

Nästa motstånd för Feyenoord är Sturm Graz. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45 på De Kuip.

FCSB–Feyenoord 4–3 (1–2)

Europa League

Mål: 1–0 (11) Siyabonga Ngezana, 1–1 (41) Casper Tengstedt (Luciano Valente), 1–2 (44) Quinten Timber, 1–3 (51) Leo Sauer, 2–3 (54) Mihai Toma (Juri Cisotti), 3–3 (87) Mamadou Thiam, 4–3 (90) Florin Tanase.

Varningar, FCSB: Mihai Lixandru, Florin Tanase. Feyenoord: Anel Ahmedhodzic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FCSB: 1-0-4

Feyenoord: 1-0-4

Nästa match:

Feyenoord: SK Sturm Graz, hemma, 22 januari 18.45