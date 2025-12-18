Fiorentina klart för kval trots förlust mot Lausanne
- Lausanne-seger med 1–0 mot Fiorentina
- Gabriel Sigua matchvinnare för Lausanne
- Lausanne nu tionde, Fiorentina på 16:e plats
Trots förlust, 0–1 (0–0), på bortaplan mot Lausanne står det klart att Fiorentina efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.
Gabriel Sigua blev matchhjälte efter 58 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Lausanne höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Lausanne–Fiorentina – mål för mål
Lausanne har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fiorentina har två vinster och tre förluster och 6–5 i målskillnad.
Resultaten i sista omgången betyder att Lausanne slutar på tionde plats i tabellen och Fiorentina på 16:e plats.
Lausanne–Fiorentina 1–0 (0–0)
Conference League herr, Stade de la Tuiliere
Mål: 1–0 (58) Gabriel Sigua (Enzo Kana-Biyik).
Varningar, Lausanne: Beyatt Lekoueiry. Fiorentina: Moise Kean, Niccolo Fortini.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lausanne: 2-2-1
Fiorentina: 2-0-3
