Förlust för Brann mot Fenerbahce med 0–4

Fenerbahce vann med 4–0 mot Brann

Talisca tremålsskytt för Fenerbahce

Kerem Akturkoglu matchvinnare för Fenerbahce

Brann blev besegrade av Fenerbahce på hemmaplan i Europa League, där matchen på torsdagen slutade 0–4 (0–3).

Talisca med tre mål för Fenerbahce

Kerem Akturkoglu gjorde 1–0 till Fenerbahce efter bara fem minuter efter förarbete från Nene Dorgeles.

I den 18:e minuten blev Branns Eivind Fauske Helland utvisad.

I 36:e minuten ökade ledningen när Fenerbahce gjorde 0–2 när Talisca slog till.

Fenerbahce gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken på nytt genom Talisca.

Till slut kom också 0–4-målet genom Talisca som med målet fullbordade sitt hattrick i 65:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Brann ligger på 22:a plats medan Fenerbahce är på 13:e plats.

Nästa motstånd för Brann är Midtjylland. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45 på Brann Stadion.

Brann–Fenerbahce 0–4 (0–3)

Europa League, Brann Stadion

Mål: 0–1 (5) Kerem Akturkoglu (Nene Dorgeles), 0–2 (36) Talisca, 0–3 (44) Talisca, 0–4 (65) Talisca (Levent Mercan).

Varningar, Fenerbahce: Archie Brown.

Utvisningar, Brann: Eivind Fauske Helland.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brann: 2-2-1

Fenerbahce: 3-2-0

Nästa match:

Brann: Midtjylland, hemma, 22 januari 18.45