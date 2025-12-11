Förlust för Brann mot Fenerbahce med 0–4
- Fenerbahce vann med 4–0 mot Brann
- Talisca tremålsskytt för Fenerbahce
- Kerem Akturkoglu matchvinnare för Fenerbahce
Brann blev besegrade av Fenerbahce på hemmaplan i Europa League, där matchen på torsdagen slutade 0–4 (0–3).
Talisca med tre mål för Fenerbahce
Kerem Akturkoglu gjorde 1–0 till Fenerbahce efter bara fem minuter efter förarbete från Nene Dorgeles.
I den 18:e minuten blev Branns Eivind Fauske Helland utvisad.
I 36:e minuten ökade ledningen när Fenerbahce gjorde 0–2 när Talisca slog till.
Fenerbahce gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken på nytt genom Talisca.
Till slut kom också 0–4-målet genom Talisca som med målet fullbordade sitt hattrick i 65:e minuten.
Talisca gjorde tre mål för Fenerbahce.
För tabellens utseende betyder det här att Brann ligger på 22:a plats medan Fenerbahce är på 13:e plats.
Nästa motstånd för Brann är Midtjylland. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45 på Brann Stadion.
Brann–Fenerbahce 0–4 (0–3)
Europa League, Brann Stadion
Mål: 0–1 (5) Kerem Akturkoglu (Nene Dorgeles), 0–2 (36) Talisca, 0–3 (44) Talisca, 0–4 (65) Talisca (Levent Mercan).
Varningar, Fenerbahce: Archie Brown.
Utvisningar, Brann: Eivind Fauske Helland.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brann: 2-2-1
Fenerbahce: 3-2-0
Nästa match:
Brann: Midtjylland, hemma, 22 januari 18.45
