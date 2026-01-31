Förlust för Girona mot Real Oviedo på bortaplan

Seger för Real Oviedo med 1–0 mot Girona

Ilyas Chaira avgjorde för Real Oviedo

Real Oviedo höll nollan

Girona fick se sig slaget i mötet med Real Oviedo borta i La Liga, med 0–1 (0–0).

Segermålet för Real Oviedo stod Ilyas Chaira för efter 74 minuter.

Det här var Real Oviedos sjätte nolla den här säsongen.

Real Oviedo–Girona – mål för mål

Real Oviedo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Girona har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad.

Nästa motstånd för Girona är Sevilla. Lagen möts lördag 7 februari 18.30 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.

Real Oviedo–Girona 1–0 (0–0)

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Mål: 1–0 (74) Ilyas Chaira.

Varningar, Real Oviedo: David Carmo. Girona: Viktor Tsigankov.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 1-2-2

Girona: 3-1-1

Nästa match:

Girona: Sevilla, borta, 7 februari 18.30