Förlust för Girona mot Real Oviedo på bortaplan
- Seger för Real Oviedo med 1–0 mot Girona
- Ilyas Chaira avgjorde för Real Oviedo
- Real Oviedo höll nollan
Girona fick se sig slaget i mötet med Real Oviedo borta i La Liga, med 0–1 (0–0).
Segermålet för Real Oviedo stod Ilyas Chaira för efter 74 minuter.
Det här var Real Oviedos sjätte nolla den här säsongen.
Real Oviedo–Girona – mål för mål
Real Oviedo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Girona har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad.
Nästa motstånd för Girona är Sevilla. Lagen möts lördag 7 februari 18.30 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.
Real Oviedo–Girona 1–0 (0–0)
La Liga, Nuevo Carlos Tartiere
Mål: 1–0 (74) Ilyas Chaira.
Varningar, Real Oviedo: David Carmo. Girona: Viktor Tsigankov.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Real Oviedo: 1-2-2
Girona: 3-1-1
Nästa match:
Girona: Sevilla, borta, 7 februari 18.30
