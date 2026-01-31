Förlust för Sheffield Wednesday mot Wrexham på hemmaplan
- Wrexham vann med 1–0 mot Sheffield Wednesday
- Sam Smith avgjorde för Wrexham
- Andra raka segern för Wrexham
Sheffield Wednesday förlorade mot Wrexham hemma i Championship på Hillsborough. 0–1 (0–0) slutade matchen på lördagen.
Sam Smith blev matchhjälte efter 58 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Wrexham höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har sex förluster i rad.
Sheffield Wednesday–Wrexham – mål för mål
Sheffield Wednesday har fem förluster och 0–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–6 i målskillnad.
Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Blackburn. Lagen möts tisdag 3 februari 20.45 på Ewood Park.
Sheffield Wednesday–Wrexham 0–1 (0–0)
Championship, Hillsborough
Mål: 0–1 (58) Sam Smith (Issa Kabore).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield Wednesday: 0-0-5
Wrexham: 3-1-1
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Blackburn Rovers FC, borta, 3 februari 20.45
