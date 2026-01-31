Förlust för Sheffield Wednesday mot Wrexham på hemmaplan

Wrexham vann med 1–0 mot Sheffield Wednesday

Sam Smith avgjorde för Wrexham

Andra raka segern för Wrexham

Sheffield Wednesday förlorade mot Wrexham hemma i Championship på Hillsborough. 0–1 (0–0) slutade matchen på lördagen.

Sam Smith blev matchhjälte efter 58 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Wrexham höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har sex förluster i rad.

Sheffield Wednesday–Wrexham – mål för mål

Sheffield Wednesday har fem förluster och 0–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–6 i målskillnad.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Blackburn. Lagen möts tisdag 3 februari 20.45 på Ewood Park.

Sheffield Wednesday–Wrexham 0–1 (0–0)

Championship, Hillsborough

Mål: 0–1 (58) Sam Smith (Issa Kabore).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Wrexham: 3-1-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Blackburn Rovers FC, borta, 3 februari 20.45