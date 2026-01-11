Förlust för Verona mot Lazio på hemmaplan
- Lazio vann med 1–0 mot Verona
- Självmål matchvinnare för Lazio
- Lazios starka defensiv briljerade
Verona blev besegrade av Lazio på hemmaplan i Serie A, där matchen på söndagen slutade 0–1 (0–0).
Ett oturligt självmål av Verona blev matchavgörande.
Lazio höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.
Como nästa för Lazio
Verona har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lazio har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Lazio med 4–0.
Nästa motstånd för Verona är Bologna. Lagen möts torsdag 15 januari 18.30 på Stadio M. A. Bentegodi.
Verona–Lazio 0–1 (0–0)
Serie A, Stadio M. A. Bentegodi
Mål: 0–1 (79) Självmål.
Varningar, Verona: Nicolas Valentini, Armel Bella-Kotchap. Lazio: Matteo Cancellieri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Verona: 1-1-3
Lazio: 1-3-1
Nästa match:
Verona: Bologna, hemma, 15 januari 18.30
