Förlust för Verona mot Lazio på hemmaplan

Lazio vann med 1–0 mot Verona

Självmål matchvinnare för Lazio

Lazios starka defensiv briljerade

Verona blev besegrade av Lazio på hemmaplan i Serie A, där matchen på söndagen slutade 0–1 (0–0).

Ett oturligt självmål av Verona blev matchavgörande.

Lazio höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Como nästa för Lazio

Verona har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lazio har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Lazio med 4–0.

Nästa motstånd för Verona är Bologna. Lagen möts torsdag 15 januari 18.30 på Stadio M. A. Bentegodi.

Verona–Lazio 0–1 (0–0)

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Mål: 0–1 (79) Självmål.

Varningar, Verona: Nicolas Valentini, Armel Bella-Kotchap. Lazio: Matteo Cancellieri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 1-1-3

Lazio: 1-3-1

Nästa match:

Verona: Bologna, hemma, 15 januari 18.30