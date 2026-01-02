Förlust hemma för Toulouse mot Lens
- Seger för Lens med 3–0 mot Toulouse
- Lens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Wesley Said matchvinnare för Lens
Toulouse förlorade på hemmaplan i Ligue 1 herr mot Lens, med 0–3 (0–0).
Det här var sjätte gången den här säsongen som Lens målvakter höll nollan.
Toulouse–Lens – mål för mål
I den 23:e minuten fick Toulouses Emersonn rött kort.
Efter en mållös första halvlek gjorde Wesley Said 1–0 till Lens i den 57:e minuten.
Först med fem minuter kvar att spela ökade Lens ledningen genom Adrien Thomasson.
Lens gjorde också 0–3 genom Pierre Ganiou assisterad av Adrien Thomasson i 90:e minuten.
Det här betyder att Toulouse är kvar på åttonde plats och att Lens fortfarande leder serien.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april på Stade Bollaert-Delelis.
Nästa motstånd för Toulouse är Niza. Lagen möts lördag 17 januari 19.00 på Stadium Municipal.
Toulouse–Lens 0–3 (0–0)
Ligue 1 herr, Stadium Municipal
Mål: 0–1 (57) Wesley Said, 0–2 (85) Adrien Thomasson, 0–3 (90) Pierre Ganiou (Adrien Thomasson).
Varningar, Toulouse: Charlie Cresswell, Mario Sauer, Carles Martinez. Lens: Florian Thauvin, Robin Risser, Andrija Bulatovic.
Utvisningar, Toulouse: Emersonn.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Toulouse: 2-1-2
Lens: 5-0-0
Nästa match:
Toulouse: Nice, hemma, 17 januari 19.00
