Förlust hemma för Toulouse mot Lens

Seger för Lens med 3–0 mot Toulouse

Lens nionde seger på de senaste tio matcherna

Wesley Said matchvinnare för Lens

Toulouse förlorade på hemmaplan i Ligue 1 herr mot Lens, med 0–3 (0–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Lens målvakter höll nollan.

Toulouse–Lens – mål för mål

I den 23:e minuten fick Toulouses Emersonn rött kort.

Efter en mållös första halvlek gjorde Wesley Said 1–0 till Lens i den 57:e minuten.

Först med fem minuter kvar att spela ökade Lens ledningen genom Adrien Thomasson.

Lens gjorde också 0–3 genom Pierre Ganiou assisterad av Adrien Thomasson i 90:e minuten.

Det här betyder att Toulouse är kvar på åttonde plats och att Lens fortfarande leder serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Toulouse är Niza. Lagen möts lördag 17 januari 19.00 på Stadium Municipal.

Toulouse–Lens 0–3 (0–0)

Ligue 1 herr, Stadium Municipal

Mål: 0–1 (57) Wesley Said, 0–2 (85) Adrien Thomasson, 0–3 (90) Pierre Ganiou (Adrien Thomasson).

Varningar, Toulouse: Charlie Cresswell, Mario Sauer, Carles Martinez. Lens: Florian Thauvin, Robin Risser, Andrija Bulatovic.

Utvisningar, Toulouse: Emersonn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 2-1-2

Lens: 5-0-0

Nästa match:

Toulouse: Nice, hemma, 17 januari 19.00