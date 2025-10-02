Förlust mot Basel för VfB Stuttgart

Basel vann med 2–0 mot VfB Stuttgart

Albian Ajeti matchvinnare för Basel

Basel nu 14:e, VfB Stuttgart på 23:e plats

VfB Stuttgart förlorade bortamatchen mot Basel i Europa League på torsdagen. 2–0 (1–0) slutade matchen.

Lyon nästa för Basel

Albian Ajeti gjorde 1–0 till Basel efter bara tre minuter. Och med sex minuter kvar att spela ökade Basel ledningen genom Moritz Broschinski. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För Basel gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan VfB Stuttgart är på 23:e plats.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Fenerbahce. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45.

Basel–VfB Stuttgart 2–0 (1–0)

Europa League

Mål: 1–0 (3) Albian Ajeti, 2–0 (84) Moritz Broschinski.

Varningar, Basel: Albian Ajeti, Dominik Schmid, Ibrahim Salah.

Nästa match:

VfB Stuttgart: Fenerbahce, borta, 23 oktober