Förlust mot Basel för VfB Stuttgart

- Basel vann med 2–0 mot VfB Stuttgart
- Albian Ajeti matchvinnare för Basel
- Basel nu 14:e, VfB Stuttgart på 23:e plats
VfB Stuttgart förlorade bortamatchen mot Basel i Europa League på torsdagen. 2–0 (1–0) slutade matchen.
Lyon nästa för Basel
Albian Ajeti gjorde 1–0 till Basel efter bara tre minuter. Och med sex minuter kvar att spela ökade Basel ledningen genom Moritz Broschinski. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
För Basel gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan VfB Stuttgart är på 23:e plats.
Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Fenerbahce. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45.
Basel–VfB Stuttgart 2–0 (1–0)
Europa League
Mål: 1–0 (3) Albian Ajeti, 2–0 (84) Moritz Broschinski.
Varningar, Basel: Albian Ajeti, Dominik Schmid, Ibrahim Salah.
Nästa match:
VfB Stuttgart: Fenerbahce, borta, 23 oktober
