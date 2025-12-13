Förlust mot Lazio för Parma
- Lazio-seger med 1–0 mot Parma
- Tijjani Noslin matchvinnare för Lazio
- Lazios starka defensiv briljerade
Parma blev besegrade av Lazio på hemmaplan i Serie A, där matchen på lördagen slutade 0–1 (0–0).
Tijjani Noslin blev matchhjälte efter 82 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Lazio höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Parma–Lazio – mål för mål
Båda lagen har nu två vinster, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Parma med 5–6 och Lazio med 4–4 i målskillnad.
Den 4 april möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Parma är Fiorentina. Lagen möts lördag 27 december 12.30.
Parma–Lazio 0–1 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (82) Tijjani Noslin.
Varningar, Parma: Nahuel Estevez, Emanuele Valeri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Parma: 2-1-2
Lazio: 2-1-2
Nästa match:
Parma: Fiorentina, hemma, 27 december 12.30
