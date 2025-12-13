Förlust mot Lazio för Parma

Lazio-seger med 1–0 mot Parma

Tijjani Noslin matchvinnare för Lazio

Lazios starka defensiv briljerade

Parma blev besegrade av Lazio på hemmaplan i Serie A, där matchen på lördagen slutade 0–1 (0–0).

Tijjani Noslin blev matchhjälte efter 82 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Lazio höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Parma–Lazio – mål för mål

Båda lagen har nu två vinster, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Parma med 5–6 och Lazio med 4–4 i målskillnad.

Den 4 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Parma är Fiorentina. Lagen möts lördag 27 december 12.30.

Parma–Lazio 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (82) Tijjani Noslin.

Varningar, Parma: Nahuel Estevez, Emanuele Valeri.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 2-1-2

Lazio: 2-1-2

Nästa match:

Parma: Fiorentina, hemma, 27 december 12.30