Förlust mot Lorient för Angers

Seger för Lorient med 2–0 mot Angers

Lorients fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pablo Pagis avgjorde för Lorient

Angers förlorade söndagens match på bortaplan i Ligue 1 herr mot Lorient med 0–2 (0–1).

Lorient höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Lorient–Angers – mål för mål

Pablo Pagis öppnade målskyttet redan i nionde minuten och gav Lorient en tidig ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jean-Victor Makengo träff och ökade ledningen för Lorient. Det blev också matchens sista mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Angers med 2–0.

Nästa motstånd för Angers är Lille. Lagen möts söndag 22 februari 17.15 på Stade Raymond Kopa.

Lorient–Angers 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade du Moustoir

Mål: 1–0 (9) Pablo Pagis, 2–0 (58) Jean-Victor Makengo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 4-0-1

Angers: 2-1-2

Nästa match:

Angers: LOSC Lille, hemma, 22 februari 17.15