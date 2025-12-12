Förlust mot Shkendija för Slovan Bratislava

Shkendija vann med 2–0 mot Slovan Bratislava

Liridon Latifi matchvinnare för Shkendija

Shkendija nu 21:a, Slovan Bratislava på 31:a plats

Slovan Bratislava fick se sig besegrat av Shkendija på bortaplan i torsdagens match i Conference League herr. 2–0 (2–0) slutade matchen.

Shkendija–Slovan Bratislava – mål för mål

Shkendija tog ledningen i 33:e minuten genom Liridon Latifi.

Sebastjan Spahiu stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Shkendija med 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet 21:a plats i tabellen. Slovan Bratislava är på 31:a plats.

Motståndare i sista omgången för Slovan Bratislava är Häcken. Lagen möts torsdag 18 december 21.00.

Shkendija–Slovan Bratislava 2–0 (2–0)

Conference League herr, Tose Proeski National Arena

Mål: 1–0 (33) Liridon Latifi, 2–0 (45) Sebastjan Spahiu.

Varningar, Shkendija: Liridon Latifi, Kamer Qaka, Ronaldo Webster, Arbin Zejnullai. Slovan Bratislava: Tigran Barseghyan, Rahim Ibrahim.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Shkendija: 2-1-2

Slovan Bratislava: 1-0-4

Nästa match:

Slovan Bratislava: BK Häcken, hemma, 18 december 21.00