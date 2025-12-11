Förlust på bortaplan för Celje mot Rijeka
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rijeka segrade – 3–0 mot Celje
- Daniel Adu-Adjei matchvinnare för Rijeka
- Andra förlusten i rad för Celje
Celje förlorade borta i Conference League herr mot Rijeka, med 0–3 (0–0).
Rijeka–Celje – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Daniel Adu-Adjei 1–0 till Rijeka i den 55:e minuten.
I den 71:a minuten ökade Dejan Petrovic ledningen.
I den 75:e minuten fick Celjes Artemijus Tutyskinas rött kort och laget fick spela de sista 15 minuterna med en spelare mindre.
Rijeka gjorde också 3–0 genom Toni Fruk i 78:e minuten.
Rijeka ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Celje ligger på tolfte plats.
Motståndare i sista omgången för Celje är Shelbourne. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Arena Z 19dezele.
Rijeka–Celje 3–0 (0–0)
Conference League herr, Stadion HNK Rijeka
Mål: 1–0 (55) Daniel Adu-Adjei, 2–0 (71) Dejan Petrovic, 3–0 (78) Toni Fruk.
Varningar, Rijeka: Dejan Petrovic, Ante Majstorovic.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rijeka: 2-2-1
Celje: 3-0-2
Nästa match:
Celje: Shelbourne FC, hemma, 18 december 21.00
Den här artikeln handlar om: