Förlust på bortaplan för Celje mot Rijeka

Rijeka segrade – 3–0 mot Celje

Daniel Adu-Adjei matchvinnare för Rijeka

Andra förlusten i rad för Celje

Celje förlorade borta i Conference League herr mot Rijeka, med 0–3 (0–0).

Rijeka–Celje – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Daniel Adu-Adjei 1–0 till Rijeka i den 55:e minuten.

I den 71:a minuten ökade Dejan Petrovic ledningen.

I den 75:e minuten fick Celjes Artemijus Tutyskinas rött kort och laget fick spela de sista 15 minuterna med en spelare mindre.

Rijeka gjorde också 3–0 genom Toni Fruk i 78:e minuten.

Rijeka ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Celje ligger på tolfte plats.

Motståndare i sista omgången för Celje är Shelbourne. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Arena Z 19dezele.

Rijeka–Celje 3–0 (0–0)

Conference League herr, Stadion HNK Rijeka

Mål: 1–0 (55) Daniel Adu-Adjei, 2–0 (71) Dejan Petrovic, 3–0 (78) Toni Fruk.

Varningar, Rijeka: Dejan Petrovic, Ante Majstorovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rijeka: 2-2-1

Celje: 3-0-2

Nästa match:

Celje: Shelbourne FC, hemma, 18 december 21.00