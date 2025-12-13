Formstarka Barcelona tog ny seger mot Osasuna

Barcelona-seger med 2–0 mot Osasuna

Barcelonas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Raphinha med två mål för Barcelona

Barcelona är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Osasuna hemma på Camp Nou på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–0 (0–0) innebär att Barcelona nu har sju segrar i följd i La Liga.

Det här var femte gången den här säsongen som Barcelona höll nollan.

Vinsten mot Osasuna innebär att Barcelona har nio segrar i rad på hemmaplan.

Villarreal nästa för Barcelona

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 70:e minuten innan Raphinha gav Barcelona ledningen.

2–0-målet kom med fyra minuter kvar att spela när Raphinha på nytt slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.

I nästa match möter Barcelona Villarreal borta på söndag 21 december 16.15. Osasuna möter Alaves lördag 20 december 18.30 hemma.

Barcelona–Osasuna 2–0 (0–0)

La Liga, Camp Nou

Mål: 1–0 (70) Raphinha, 2–0 (86) Raphinha.

Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Abel Bretones, Iker Munoz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 5-0-0

Osasuna: 1-1-3

Nästa match:

Barcelona: Villarreal CF, borta, 21 december 16.15

Osasuna: Alaves, hemma, 20 december 18.30