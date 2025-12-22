Formstarka Porto tog ny seger mot Alverca

Porto segrade – 3–0 mot Alverca

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Borja Sainz gjorde två mål för Porto

Porto är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Alverca borta på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca på måndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 0–3 (0–1) innebär att Porto nu har sju segrar i följd i Primeira Liga herr.

Porto höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Vinsten mot Alverca innebär att Porto har åtta segrar i rad på bortaplan.

Borja Sainz gjorde två mål för Porto

Borja Sainz gjorde 1–0 för gästande Porto efter en knapp halvtimme efter förarbete från Rodrigo Mora.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Alan Varela träff och ökade ledningen för Porto.

I 69:e minuten gjorde Borja Sainz också 0–3 assisterad av Francisco Moura.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj på Estadio do Dragao.

Alverca tar sig an Estoril i nästa match borta lördag 27 december 21.30. Porto möter AVS hemma måndag 29 december 21.15.

Alverca–Porto 0–3 (0–1)

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Mål: 0–1 (29) Borja Sainz (Rodrigo Mora), 0–2 (57) Alan Varela, 0–3 (69) Borja Sainz (Francisco Moura).

Varningar, Alverca: Sabit Abdulai. Porto: Borja Sainz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-1-2

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Alverca: Estoril Praia, borta, 27 december 21.30

Porto: AVS Futebol, hemma, 29 december 21.15