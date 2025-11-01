Formstarka Real Madrid tog ännu en seger

Real Madrid-seger med 4–0 mot Valencia

Real Madrids nionde seger på de senaste tio matcherna

Kylian Mbappe gjorde två mål för Real Madrid

Real Madrid fortsätter starkt i La Liga. När laget mötte Valencia hemma på Santiago Bernabéu på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–0 (3–0). I och med detta har Real Madrid fyra segrar i rad.

Det här var femte gången den här säsongen som Real Madrid höll nollan.

Real Madrids fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka på Santiago Bernabéu.

Real Madrid fick en bra start på matchen när Kylian Mbappe slog till på straff redan i 19:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme på nytt genom Kylian Mbappe.

Real Madrid gjorde också 3–0 strax före paus genom Jude Bellingham. I 82:a minuten gjorde Alvaro Carreras också 4–0.

I tabellen innebär det här att Valencia nu ligger på 18:e plats. Real Madrid leder serien. Valencia var tolva i tabellen för 30 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

I nästa match, söndag 9 november möter Real Madrid Rayo Vallecano borta 16.15 medan Valencia spelar hemma mot Real Betis 18.30.

Real Madrid–Valencia 4–0 (3–0)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 1–0 (19) Kylian Mbappe, 2–0 (31) Kylian Mbappe, 3–0 (44) Jude Bellingham, 4–0 (82) Alvaro Carreras.

Varningar, Real Madrid: Aurelien Tchouameni. Valencia: Javier Guerra Moreno.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 4-0-1

Valencia: 0-1-4

Nästa match:

Real Madrid: Rayo Vallecano, borta, 9 november

Valencia: Real Betis, hemma, 9 november