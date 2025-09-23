Formstarka Real Madrid vann mot Levante

Real Madrid vann med 4–1 mot Levante

Real Madrids sjätte seger på de senaste sex matcherna

Kylian Mbappe med två mål för Real Madrid

Det går fortsatt bra för Real Madrid i La Liga. På tisdagen mötte laget Levante på Ciutat de València och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad, och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Levante blev 4–1 (2–0).

Franco Mastantuono gjorde avgörande målet

Real Madrid tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Vinicius Junior.

Real Madrid gjorde 0–2 i 38:e minuten, när Franco Mastantuono hittade rätt framspelad av Vinicius Junior. I 54:e minuten nätade Etta Eyong, och reducerade åt Levante. Mer än så blev det dock inte för Levante.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Kylian Mbappe på straff och ökade ledningen för Real Madrid.

Kylian Mbappe gjorde dessutom 1–4 i 66:e minuten på pass av Arda Guler.

Resultatet innebär att Levante ligger kvar på 16:e plats och Real Madrid toppar tabellen.

Lagen möts på nytt den 18 januari.

Nästa motstånd för Real Madrid är Atletico Madrid. Lagen möts lördag 27 september 16.15 på Wanda Metropolitano.

Levante–Real Madrid 1–4 (0–2)

La Liga, Ciutat de València

Mål: 0–1 (28) Vinicius Junior, 0–2 (38) Franco Mastantuono (Vinicius Junior), 1–2 (54) Etta Eyong, 1–3 (64) Kylian Mbappe, 1–4 (66) Kylian Mbappe (Arda Guler).

Varningar, Levante: Unai Elgezabal. Real Madrid: Alvaro Carreras.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 1-1-3

Real Madrid: 5-0-0

Nästa match:

Real Madrid: Atletico de Madrid, borta, 27 september