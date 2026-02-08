Formstarka Real Madrid vann mot Valencia

Seger för Real Madrid med 2–0 mot Valencia

Real Madrids åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alvaro Carreras matchvinnare för Real Madrid

Segertåget fortsätter för Real Madrid efter ny vinst. Mot Valencia på bortaplan på Estadio Mestalla på söndagen vann med 2–0 (0–0) och har nu sju segrar i rad i La Liga.

Det här var Real Madrids elfte nolla den här säsongen.

Valencia–Real Madrid – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Alvaro Carreras gav Real Madrid ledningen. 0–2-målet kom på stopptid när Kylian Mbappe slog till och gjorde mål efter förarbete av Brahim Diaz. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Valencias nya tabellposition är 17:e plats medan Real Madrid är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Real Madrid med 4–0.

I nästa omgång har Valencia Levante borta på Estadio Ciudad de Valencia, söndag 15 februari 18.30. Real Madrid spelar hemma mot Real Sociedad lördag 14 februari 21.00.

Valencia–Real Madrid 0–2 (0–0)

La Liga, Estadio Mestalla

Mål: 0–1 (65) Alvaro Carreras, 0–2 (90) Kylian Mbappe (Brahim Diaz).

Varningar, Valencia: Jose Copete. Real Madrid: Alvaro Carreras.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 2-1-2

Real Madrid: 5-0-0

Nästa match:

Valencia: UD Levante, borta, 15 februari 18.30

Real Madrid: Real Sociedad, hemma, 14 februari 21.00