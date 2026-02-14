Freiburg besegrades borta av Hoffenheim

Hoffenheim vann med 3–0 mot Freiburg

Hoffenheims sjätte seger på de senaste sju matcherna

Fisnik Asllani avgjorde för Hoffenheim

Freiburg blev besegrade av Hoffenheim på bortaplan i Bundesliga, där matchen på lördagen slutade 3–0 (0–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Hoffenheim höll nollan.

Hoffenheim–Freiburg – mål för mål

Direkt efter pausen slog Fisnik Asllani till efter pass från Vladimir Coufal och gav Hoffenheim ledningen. I 51:a minuten nätade Ozan Kabak på pass av Vladimir Coufal och gjorde 2–0. Hoffenheim gjorde också 3–0 genom Valentin Gendrey i 90:e minuten.

Nästa motstånd för Freiburg är Mönchengladbach. Lagen möts söndag 22 februari 15.30 på Europa-Park Stadion.

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (0–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (46) Fisnik Asllani (Vladimir Coufal), 2–0 (51) Ozan Kabak (Vladimir Coufal), 3–0 (90) Valentin Gendrey.

Varningar, Hoffenheim: Ozan Kabak, Bazoumana Toure, Grischa Prömel. Freiburg: Patrick Osterhage.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 4-0-1

Freiburg: 2-1-2

Nästa match:

Freiburg: Borussia Mönchengladbach, hemma, 22 februari 15.30