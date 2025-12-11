Freiburg klart för kval
- Seger för Freiburg med 1–0 mot Salzburg
- Philipp Lienhart matchvinnare för Freiburg
- Andra raka förlusten för Salzburg
Freiburg har haft en bra säsong i Europa League och är nu klart för kval. Det efter seger, 1–0 (0–0), på hemmaplan mot Salzburg på torsdagen.
Philipp Lienhart blev matchhjälte efter 50 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Resultatet innebär att Freiburg fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter fyra vinster och två oavgjorda matcher.
Freiburg–Salzburg – mål för mål
Det här betyder att Salzburg ligger på 31:a plats i tabellen och Freiburg är på femte plats.
I nästa match, torsdag 22 januari möter Freiburg Maccabi Tel Aviv hemma på Europa-Park-Stadion 18.45 medan Salzburg spelar hemma mot Basel 21.00.
Freiburg–Salzburg 1–0 (0–0)
Europa League, Europa-Park-Stadion
Mål: 1–0 (50) Philipp Lienhart.
Varningar, Freiburg: Lukas Kubler, Yuito Suzuki.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Freiburg: 3-2-0
Salzburg: 1-0-4
Nästa match:
Freiburg: Maccabi Tel Aviv FC, hemma, 22 januari 18.45
Salzburg: FC Basel, hemma, 22 januari 21.00
