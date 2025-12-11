Freiburg klart för kval

Seger för Freiburg med 1–0 mot Salzburg

Philipp Lienhart matchvinnare för Freiburg

Andra raka förlusten för Salzburg

Freiburg har haft en bra säsong i Europa League och är nu klart för kval. Det efter seger, 1–0 (0–0), på hemmaplan mot Salzburg på torsdagen.

Philipp Lienhart blev matchhjälte efter 50 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Resultatet innebär att Freiburg fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter fyra vinster och två oavgjorda matcher.

Freiburg–Salzburg – mål för mål

Det här betyder att Salzburg ligger på 31:a plats i tabellen och Freiburg är på femte plats.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Freiburg Maccabi Tel Aviv hemma på Europa-Park-Stadion 18.45 medan Salzburg spelar hemma mot Basel 21.00.

Freiburg–Salzburg 1–0 (0–0)

Europa League, Europa-Park-Stadion

Mål: 1–0 (50) Philipp Lienhart.

Varningar, Freiburg: Lukas Kubler, Yuito Suzuki.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 3-2-0

Salzburg: 1-0-4

Nästa match:

Freiburg: Maccabi Tel Aviv FC, hemma, 22 januari 18.45

Salzburg: FC Basel, hemma, 22 januari 21.00