Freiburg vann med 3–1 hemma mot VfB Stuttgart

Freiburg segrade – 3–1 mot VfB Stuttgart

Freiburgs Igor Matanovic tvåmålsskytt

Derry Scherhant avgjorde för Freiburg

Det blev dramatiskt när Freiburg vann mot VfB Stuttgart i Bundesliga på lördagen. Derry Scherhant gjorde 2–1 i 86:e minuten – och Igor Matanovic gjorde 3–1 på tilläggstid. Laget vann med 3–1 (0–1) hemma på Europa-Park-Stadion.

Igor Matanovic gjorde två mål för Freiburg

VfB Stuttgart fick en bra start på matchen. Ermedin Demirovic gjorde målet framspelad av Jamie Leweling, redan i 20:e minuten. VfB Stuttgart såg länge ut att gå mot seger. Med nio minuter kvar att spela kvitterade Freiburg genom Igor Matanovic på pass av Lukas Kubler.

Ledningsmålet till 2–1 kom med fyra minuter kvar att spela, när Derry Scherhant slog till och gjorde mål för Freiburg.

Laget ökade ledningen till 3–1 bara fyra minuter senare återigen genom Igor Matanovic på straff. Därmed hade Freiburg vänt matchen.

På tilläggstid fick Freiburgs Johan Manzambi rött kort, och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

När lagen möttes senast slutade det med seger för VfB Stuttgart med 4–0.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Mercedes Benz Arena.

Nästa motstånd för Freiburg är Werder Bremen. Lagen möts lördag 20 september 15.30 på Weserstadion. VfB Stuttgart tar sig an St Pauli hemma fredag 19 september 20.30.

Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (0–1)

Bundesliga, Europa-Park-Stadion

Mål: 0–1 (20) Ermedin Demirovic (Jamie Leweling), 1–1 (81) Igor Matanovic (Lukas Kubler), 2–1 (86) Derry Scherhant, 3–1 (90) Igor Matanovic.

Varningar, VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss.

Utvisningar, Freiburg: Johan Manzambi.

Nästa match:

Freiburg: Werder Bremen, borta, 20 september

VfB Stuttgart: St Pauli, hemma, 19 september