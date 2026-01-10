Freiburg vann mot Hamburg efter stark andra halvlek

Freiburg segrade – 2–1 mot Hamburg

Igor Matanovic avgjorde för Freiburg

Andra raka segern för Freiburg

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Freiburg matchen i Bundesliga mot Hamburg och vann med 2–1.

Igor Matanovic slog till efter 83 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Red Bull Leipzig nästa för Freiburg

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Luka Vuskovic till och gav Hamburg ledningen. I 53:e minuten slog Vincenzo Grifo till på straff och kvitterade för Freiburg. Och med sju minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Igor Matanovic. Därmed hade Freiburg vänt matchen.

Den 9 maj möts lagen återigen, då på Volksparkstadion.

Nästa motstånd för Freiburg är Red Bull Leipzig. Lagen möts onsdag 14 januari 20.30 på Red Bull Arena Leipzig.

Freiburg–Hamburg 2–1 (0–0)

Bundesliga, Europa-Park Stadion

Mål: 0–1 (48) Luka Vuskovic, 1–1 (53) Vincenzo Grifo, 2–1 (83) Igor Matanovic.

Varningar, Freiburg: Philipp Lienhart, Patrick Osterhage, Philipp Treu. Hamburg: Daniel Elfadli, Luka Vuskovic, Daniel Heuer Fernandes, Alexander Roessing.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 3-1-1

Hamburg: 2-1-2

Nästa match:

Freiburg: RB Leipzig, borta, 14 januari 20.30